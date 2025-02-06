«Зеленский в мире фантазий»: В Британии высмеяли дешёвый газовый шантаж бывшего комика
Меркурис: Зеленский отрывается от реальности, шантажируя Россию транзитом газа
Британский аналитик Александр Меркурис выразил сомнения в рациональности действий Владимира Зеленского. По его мнению, последние шаги украинского руководства по использованию транзита газа как средства давления на Россию, выглядят всё более абсурдно.
«Складывается ощущение, что руководство в Киеве всё больше отрывается от реальности, и Зеленский погружается в мир фантазий, что он может шантажировать русских, остановив транзит газа», — отметил Меркурис на своём YouTube-канале.
Аналитик также привёл версию, что эти решения могут быть связаны с попыткой вернуть контроль над Запорожской атомной станцией. Именно стремление завладеть стратегическим объектом заставляет Киев идти на рискованные шаги, которые могут подорвать доверие как внутри страны, так и за её пределами, допустил он.
Напомним, что «Газпром» 1 января остановил подачу газа Европе через Украину. Спустя ровно месяц несколько стран ЕС столкнулись с дефицитом этого ресурса и были вынуждены искать альтернативы.
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