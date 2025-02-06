Британский аналитик Александр Меркурис выразил сомнения в рациональности действий Владимира Зеленского. По его мнению, последние шаги украинского руководства по использованию транзита газа как средства давления на Россию, выглядят всё более абсурдно.

«Складывается ощущение, что руководство в Киеве всё больше отрывается от реальности, и Зеленский погружается в мир фантазий, что он может шантажировать русских, остановив транзит газа», — отметил Меркурис на своём YouTube-канале.