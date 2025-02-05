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Регион
5 февраля, 13:35

Украина выразила готовность предоставить свои хранилища для американского газа

Глава МИД Сибига: Украина готова предоставить свои хранилища для газа из США

Украина готова предоставить свои хранилища для американского газа, заявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции с британским коллегой главой Дэвидом Лемми в Киеве.

«У нас круг общих интересов, взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими стратегическими ресурсами. Например, огромный потенциал есть в том, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, в закупке LNG-газа у США», — сказал Сибига.

По его словам, если такой газ будет закачан в украинские хранилища, это позволит Киеву сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности. Кроме того, Сибига в соцсетях сообщил, что они с британским коллегой обсудили дальнейшие санкции против России и оказание помощи Незалежной в сфере обороны.

В Европе начался дефицит газа после остановки транзита через Украину
В Европе начался дефицит газа после остановки транзита через Украину

Как писал Life.ru, 1 января «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В российской компании заявили, что прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация складывается в Словакии и Молдавии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sambulov Yevgeniy

Наталья Демьянова
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