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8 февраля, 01:42

Гигантский астероид нацелился прямо на Землю: NASA бьёт тревогу

NASA: Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй выросла в 2,3 раза

Вероятность пересечения траектории астероида 2024 YR4 с орбитой Земли увеличилась с 1% до 2,3%. Результатами тревожных наблюдений поделилось Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землёй возросла», — говорится в заявлении NASA.

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Напомним, что диаметр астероида, открытого в декабре 2024 года, может достигать 90 метров. Это почти в четыре раза больше Челябинского метеорита.

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Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier

Антон Голыбин
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