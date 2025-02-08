Гигантский астероид нацелился прямо на Землю: NASA бьёт тревогу

Вероятность пересечения траектории астероида 2024 YR4 с орбитой Земли увеличилась с 1% до 2,3%. Результатами тревожных наблюдений поделилось Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землёй возросла», — говорится в заявлении NASA.