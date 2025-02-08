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8 февраля, 01:11

«Пик ещё впереди»: Пушков предрёк Штатам сразу два раскола из-за Трампа

Пушков предрёк США усиление политического раскола из-за действий Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что победа Дональда Трампа на президентских выборах не только не ослабила, но и усилила раскол в США. Либералы начали против американского лидера полноценную кампанию, которая серьёзно дестабилизирует Штаты в будущем, уверен член Совфеда.

Так Пушков прокомментировал заявления западных СМИ с критикой в адрес Трампа из-за ситуации с Агентством по международному развитию (USAID). По его словам, либералы не верят, что республиканец «разносит эти священные институты», которые якобы «защищали демократию» по всему миру.

«После короткой паузы леволиберальный стан в США начинает новую кампанию против Трампа. Идеологический и политический раскол в Америке с победой Трампа не пошёл на убыль — он усиливается. Его пик, вероятно, ещё впереди», — написал сенатор в Telegram-канале.

«Будет хуже, чем Афганистан»: В USAID пугают Трампа катастрофой из-за закрытия агентства
«Будет хуже, чем Афганистан»: В USAID пугают Трампа катастрофой из-за закрытия агентства

Ранее Life.ru писал о планах Трампа провести масштабную кадровую чистку в USAID. Администрация президента намерена оставить в агентстве менее 3% сотрудников.

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Совет Федерации

Антон Голыбин
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