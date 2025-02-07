Останутся лишь 3%: Трамп собирается устроить в USAID жёсткую кадровую чистку

Администрация Дональда Трампа намерена сохранить в Агентстве США по международному развитию (USAID) менее 300 сотрудников из более чем 10 тысяч человек, работающих по всему миру. Такие цифры оказались в распоряжении Reuters.

Источники издания сообщили, что продолжить работу в USAID смогут всего 294 человека — это около 3% от прежнего числа. Так, в африканском бюро останутся 12 сотрудников, а в азиатском — лишь восемь. Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию, а бывший глава организации Брайан Этвуд резко раскритиковал решение Белого дома. Он заявил, якобы агентство спасло от гибели миллионы человек по всему миру.