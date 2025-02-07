Останутся лишь 3%: Трамп собирается устроить в USAID жёсткую кадровую чистку
Reuters: Администрация Трампа планирует оставить менее 3% сотрудников USAID
Администрация Дональда Трампа намерена сохранить в Агентстве США по международному развитию (USAID) менее 300 сотрудников из более чем 10 тысяч человек, работающих по всему миру. Такие цифры оказались в распоряжении Reuters.
Источники издания сообщили, что продолжить работу в USAID смогут всего 294 человека — это около 3% от прежнего числа. Так, в африканском бюро останутся 12 сотрудников, а в азиатском — лишь восемь. Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию, а бывший глава организации Брайан Этвуд резко раскритиковал решение Белого дома. Он заявил, якобы агентство спасло от гибели миллионы человек по всему миру.
«Это возмутительно. Многие люди не выживут», — цитирует Этвуда Reuters.
Уведомления о предстоящем увольнении уже получили некоторые сотрудники USAID.
Напомним, что ранее Илон Маск раскритиковал USAID и призвал её ликвидировать. Позднее президент США Дональд Трамп назначил Марка Рубио на должность главы организации для ревизии деятельности и возможной реструктуризации. 5 февраля на сайте USAID было объявлено, что с полуночи 7 февраля агентство приостанавливает деятельность, оставляя лишь небольшую часть персонала для выполнения критически важных задач и программ.
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