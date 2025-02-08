Подразделения группировки российских войск «Восток» продолжают активное наступление в зоне СВО, углубляясь в оборону противника. За сутки военнослужащим удалось нанести поражение силам пяти бригад ВСУ в районах Раздольного, Нового Комара, Отрадного и Гуляйполя, заявил ТАСС полковник Александр Гордеев.

По словам начальника пресс-центра группировки, встретиться с нашими военными не посчастливилось трём мехбригадам и двум бригадам теробороны. Потери противника составили около 140 человек. Также украинские боевики остались без четырёх бронемашин, пяти орудий, 16 дронов и станции РЭБ.