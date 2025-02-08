Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 февраля, 03:40

Бойцы «Востока» задали трёпку сразу пяти бригадам ВСУ за сутки — полковник

Полковник Гордеев: Бойцы «Востока» нанесли поражение пяти бригадам ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск «Восток» продолжают активное наступление в зоне СВО, углубляясь в оборону противника. За сутки военнослужащим удалось нанести поражение силам пяти бригад ВСУ в районах Раздольного, Нового Комара, Отрадного и Гуляйполя, заявил ТАСС полковник Александр Гордеев.

По словам начальника пресс-центра группировки, встретиться с нашими военными не посчастливилось трём мехбригадам и двум бригадам теробороны. Потери противника составили около 140 человек. Также украинские боевики остались без четырёх бронемашин, пяти орудий, 16 дронов и станции РЭБ.

Пушилин: Освобождение Дзержинска принесёт в Горловку долгожданное спокойствие
Пушилин: Освобождение Дзержинска принесёт в Горловку долгожданное спокойствие

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ стянули в Дзержинск и его окрестности внушительные силы с целью удержать город. Однако это не помогло противнику, и крупный населённый пункт был освобождён.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar