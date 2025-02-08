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Регион
8 февраля, 04:30

Троих россиян задержали на Пхукете за нелегальную работу в детсадах

Сотрудники полиции с задержанными. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Provincial Police

Сотрудники полиции с задержанными. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phuket Provincial Police

Полиция Таиланда 7 февраля провела рейд по двум детским садам и спортклубу на острове Пхукет, подозреваемых в осуществлении незаконной деятельности. В ходе исполнения ордера правоохранители задержали троих граждан России, которые трудились нелегально. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также в участок были доставлены белорус, казах и подданные Таиланда. Задержанным грозит крупный штраф или депортация с запретом на повторный въезд.

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Ранее стало известно о задержании в Паттайе Александры Тихомировой, которая в 2013 году стала победительницей конкурса «Маленькая мисс Россия». Из-за просроченной визы девушку поместят в тюрьму для нелегалов.

Тимур Хингеев
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