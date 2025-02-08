Троих россиян задержали на Пхукете за нелегальную работу в детсадах

Полиция Таиланда 7 февраля провела рейд по двум детским садам и спортклубу на острове Пхукет, подозреваемых в осуществлении незаконной деятельности. В ходе исполнения ордера правоохранители задержали троих граждан России, которые трудились нелегально. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также в участок были доставлены белорус, казах и подданные Таиланда. Задержанным грозит крупный штраф или депортация с запретом на повторный въезд.