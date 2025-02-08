В Минобороны сообщили об уничтожении 36 украинских дронов над Россией за ночь

В ночь с 7 на 8 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

18 БПЛА удалось сбить в Ростовской области, ещё 11 поразили в воздушном пространстве Волгоградской области. В Белгородской области рухнули пять дронов, а на Кубани — два.