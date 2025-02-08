Телеканал CNN снова в прямом эфире перепутал Обаму с бен Ладеном

В прямом эфире американского телеканала CNN появилось изображение с именем Обама бен Ладен, сообщает газета Daily Mail. Такую же ошибку канал допустил в 2014 году, когда он являлся президентом США.

В этот раз во время сюжета о перемещении нелегалов в центр заключения Гуантанамо при нынешнем американском президенте Дональде Трампе речь зашла об известном соратнике международного террориста, взявшего на себя ответственность за теракт 11 сентября 2001 года, Усамы бен Ладена. Его единомышленник Абу Зубайда считается самым долго удерживаемым в Америке преступником в ходе борьбы с террором.

На экране возник текст, где имя преступника было изменено на: «союзник Обамы бен Ладена Абу Зубайда».

Некоторые считают, что ошибка была допущена нарочно, а другие связывают это с упадком CNN, рейтинги которого в США сейчас выглядят не лучшим образом, что приводит к сокращениям рабочих мест. В то же время гендиректор телеканала Марк Томпсон пытается избавить CNN от либеральной направленности.