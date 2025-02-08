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Регион
8 февраля, 06:34

Названы самые востребованные профессии на рынке труда в России

Водители, кладовщики и кассиры стали самыми востребованными профессиями в 2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QuiBee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QuiBee

На рынке труда в России наиболее востребованными в 2024 году оказались специалисты сферы ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и прочие), а также представители IT и производственной сферы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

«В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие — именно в этой сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно», — отметил Ветерков.

Сфера производства также ощущает повышение спроса на новых сотрудников. Компании нанимали не только опытных специалистов, но и молодых. Некоторые ведущие производственные работодатели стали теснее сотрудничать с учебными заведениями, часть из них запустила программы подготовки и переподготовки кадров. В IT-сфере за год чаще появлялись вакансии опытных менеджеров и разработчиков, способных закрыть потребности в автоматизации рабочих процессов и наращивании производительности труда.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России почти полностью удалось решить проблему молодёжной безработицы. По словам российского лидера, этот показатель сейчас находится на уровне 9%, хотя раньше он достигал 20-25%.

Владимир Озеров
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