Названы самые востребованные профессии на рынке труда в России

На рынке труда в России наиболее востребованными в 2024 году оказались специалисты сферы ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и прочие), а также представители IT и производственной сферы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

«В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие — именно в этой сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно», — отметил Ветерков.

Сфера производства также ощущает повышение спроса на новых сотрудников. Компании нанимали не только опытных специалистов, но и молодых. Некоторые ведущие производственные работодатели стали теснее сотрудничать с учебными заведениями, часть из них запустила программы подготовки и переподготовки кадров. В IT-сфере за год чаще появлялись вакансии опытных менеджеров и разработчиков, способных закрыть потребности в автоматизации рабочих процессов и наращивании производительности труда.