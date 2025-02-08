Шольц счёл неуместными и преждевременными дебаты о миротворцах ЕС на Украине

Германия не видит смысла начинать обсуждать миротворческую миссию на Украину, а также принимать какие-либо решения о завершении боевых действий «за спиной» Киева. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналисту портала RND.

«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными», — подчеркнул политик, отвечая на вопрос об отправке европейских миротворцев на украинскую территорию.

По мнению Шольца, нельзя Украине навязывать мир, а следует провести реальные переговоры с участием всех сторон, только тогда есть смысл говорить о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Канцлер добавил, что «друзья Украины», в том числе Германия, должны будут помочь стране встать на ноги после завершения конфликта, в частности Незалежная не сможет содержать собственную армию и ей понадобятся финансы извне.