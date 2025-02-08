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8 февраля, 07:57

Шольц счёл неуместными и преждевременными дебаты о миротворцах ЕС на Украине

RND: Шольц назвал преждевременными дискуссии об отправке миротворцев на Украину

Германия не видит смысла начинать обсуждать миротворческую миссию на Украину, а также принимать какие-либо решения о завершении боевых действий «за спиной» Киева. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналисту портала RND.

«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными», — подчеркнул политик, отвечая на вопрос об отправке европейских миротворцев на украинскую территорию.

По мнению Шольца, нельзя Украине навязывать мир, а следует провести реальные переговоры с участием всех сторон, только тогда есть смысл говорить о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Канцлер добавил, что «друзья Украины», в том числе Германия, должны будут помочь стране встать на ноги после завершения конфликта, в частности Незалежная не сможет содержать собственную армию и ей понадобятся финансы извне.

Шольц потребовал настоящих переговоров по Украине, но не у неё за спиной
Шольц потребовал настоящих переговоров по Украине, но не у неё за спиной

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц жёстко воспринял ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Украины о поставках редкоземельных металлов в обмен на помощь. Он призвал использовать ресурсы для восстановления Незалежной после завершения конфликта.

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ТАСС /АР

Татьяна Миссуми
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