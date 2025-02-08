Заместителя Кличко арестовали в Киеве за махинации с землёй

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации заключён под стражу по делу о незаконном завладении земельными участками на территории украинской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным ведомства, Высший антикоррупционный суд постановил избрать чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом у обвиняемого есть шанс выйти на свободу досрочно — для этого необходимо внести залог в размере 15 миллионов гривен (более 35 миллионов рублей).

Также прокуратура сообщает, что всего по делу о махинациях с земельными участками проходят десять человек, среди которых депутаты Киевского горсовета и представители руководства коммунальных предприятий. Согласно материалам следствия, в период с 2023 по 2024 годы фигуранты дела смогли вывести из собственности Киева земли, общая стоимость которых оценивается в 11,6 миллионов гривен (27,1 миллионов рублей).

По данным следствия, в 2023-2024 годах фигуранты дела добились вывода из собственности территориальной общины Киева земель общей стоимостью 11,6 млн гривен.

По данным «Суспiльне», речь идёт о заме Виталия Кличко Петре Олениче.

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