На Украине произошёл сбой в работе приложения для военнообязанных «Резерв+»
На Украине произошёл массовый сбой в приложении «Резерв+», которую используют для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочки от мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.
Известно, что сразу после загрузки приложения на экране появляется сообщение о технической проблеме. Разработчик приложения, то есть Министерство обороны Украины этот сбой не комментировали.
Программу выпустили в мае 2024 года. Благодаря ей граждане страны могут в электронной форме обновлять военно-учётные данные, не являясь лично в военкомат.
Напомним, что Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 9 мая. Эти меры действуют на Украине с 24 февраля 2022 года. Очередной указ о продлении правил на 90 дней глава киевского режима подписал 5 февраля.
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