На Украине произошёл сбой в работе приложения для военнообязанных «Резерв+»

На Украине произошёл массовый сбой в приложении «Резерв+», которую используют для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочки от мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.

Известно, что сразу после загрузки приложения на экране появляется сообщение о технической проблеме. Разработчик приложения, то есть Министерство обороны Украины этот сбой не комментировали.

Программу выпустили в мае 2024 года. Благодаря ей граждане страны могут в электронной форме обновлять военно-учётные данные, не являясь лично в военкомат.