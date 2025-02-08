Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 февраля, 08:41

На Украине произошёл сбой в работе приложения для военнообязанных «Резерв+»

На Украине произошёл массовый сбой в приложении «Резерв+», которую используют для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочки от мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.

Известно, что сразу после загрузки приложения на экране появляется сообщение о технической проблеме. Разработчик приложения, то есть Министерство обороны Украины этот сбой не комментировали.

Программу выпустили в мае 2024 года. Благодаря ей граждане страны могут в электронной форме обновлять военно-учётные данные, не являясь лично в военкомат.

Украинцы «штурмуют» российские консульства в США, чтобы спастись от мобилизации
Украинцы «штурмуют» российские консульства в США, чтобы спастись от мобилизации

Напомним, что Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 9 мая. Эти меры действуют на Украине с 24 февраля 2022 года. Очередной указ о продлении правил на 90 дней глава киевского режима подписал 5 февраля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chonlatee42

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar