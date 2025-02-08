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8 февраля, 09:31

В Петербурге восстанавливают сгоревший дотла макет шалаша Ленина

Восстановление макета шалаша Ленина. Фото © VK / Музейный комплекс в Разливе

Восстановление макета шалаша Ленина. Фото © VK / Музейный комплекс в Разливе

В музейном комплексе в Разливе начались работы по восстановлению шалаша Ленина, который был полностью уничтожен при пожаре. На место уже подвезли сухую траву, работы продлятся не один день.

«К арматурному каркасу рабочие привезли сено и уже начали формировать из него стог. Стараясь в точности повторить оригинальный шалаш Ленина, сухую траву мастера укладывают в несколько слоев», — говорится на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

МВД завело дело после сожжения неизвестными «Шалаша Ленина» в Петербурге
МВД завело дело после сожжения неизвестными «Шалаша Ленина» в Петербурге

В таких шалашах крестьяне отдыхали и спали. Летом 1917 года Владимир Ленин и Григорий Зиновьев прятали в стогу сена свежую прессу, рукописи и винтовку Мосина. В Разливе политические деятели провели две недели.

Напомним, реконструкция шалаша Ленина сгорела дотла в ноябре прошлого года. Гранитный памятник рядом с экспозицией не пострадал. В обстоятельствах происшествия разбирались прокуратура и МВД. Стоит отметить, что экспозицию уже неоднократно восстанавливали после пожаров и ураганов.

Алёна Зиновьева
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