Путин поручил рассмотреть освобождение благотворительных организаций от НДС

Президент России Владимир Путин дал поручение изучить вопрос об освобождении от НДС помощь благотворительным организациям, в частности передачу им на безвозмездной основе продуктов питания и товаров. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству РФ: рассмотреть вопросы <…> о возможности увеличения лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с 1 до 3% выручки налогоплательщика в случае безвозмездной передачи налогоплательщиком имущества благотворительным организациям, некоммерческим организациям, включённым в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, а также о возможности учёта расходов в виде стоимости услуг, оказанных на безвозмездной основе таким организациям, в составе внереализационных расходов налогоплательщика в пределах соответствующего лимита», — сказано в тексте.