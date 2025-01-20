Экономист объяснил, кому придётся самостоятельно заплатить повышенные налоги

С 1 января 2025 года в России вступила в силу прогрессивная шкала налогообложения, поэтому с 2026 года гражданам придётся сделать первые отчисления по новым правилам. Однако некоторые работники будут обязаны заплатить повышенные налоги самостоятельно. Речь идёт о сотрудниках сразу нескольких компаний, чей месячный доход превышает 200 тысяч рублей.

Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он подчеркнул, что граждане, трудящиеся в одной компании, могут не беспокоиться о необходимости заполнять декларации для НДФЛ, потому что рассчитывать и удерживать их налоги будет, как и прежде, работодатель.

«Исключение наступит в случае трудоустройства работника у нескольких работодателей: в таком случае ФНС России по итогам года рассчитает сумму налога к уплате, и тогда данный платёж нужно будет осуществить вместе с имущественными налогами в 2026 году», — отметил кандидат экономических наук.