Экономист объяснил, кому придётся самостоятельно заплатить повышенные налоги
Экономист Балынин: Платить повышенные налоги самостоятельно придётся с 2026 года
С 1 января 2025 года в России вступила в силу прогрессивная шкала налогообложения, поэтому с 2026 года гражданам придётся сделать первые отчисления по новым правилам. Однако некоторые работники будут обязаны заплатить повышенные налоги самостоятельно. Речь идёт о сотрудниках сразу нескольких компаний, чей месячный доход превышает 200 тысяч рублей.
Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он подчеркнул, что граждане, трудящиеся в одной компании, могут не беспокоиться о необходимости заполнять декларации для НДФЛ, потому что рассчитывать и удерживать их налоги будет, как и прежде, работодатель.
«Исключение наступит в случае трудоустройства работника у нескольких работодателей: в таком случае ФНС России по итогам года рассчитает сумму налога к уплате, и тогда данный платёж нужно будет осуществить вместе с имущественными налогами в 2026 году», — отметил кандидат экономических наук.
По его словам, в России лишь 3% плательщиков НДФЛ будут обременены налогами по более высоким ставкам. Так, прогрессивная шкала подразумевает НДФЛ 13% для годового дохода до 2,4 млн рублей, 15% — от 2,4 млн до 5 млн, 18% — от 5 млн до 20 млн, 20% — от 20 млн до 50 млн, 22% — свыше 50 млн рублей. Однако повышенные ставки будут применяться только к той части дохода, которая превышает указанные пороги.
Напомним, летом минувшего года президент России Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Глава государства также рассказал, скольких россиян коснётся прогрессивная шкала НДФЛ. А председатель правительства Михаил Мишутин подчеркнул, что кабмин принял планку для прогрессивной шкалы НДФЛ «с запасом».
Life.ru