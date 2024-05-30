Мишустин: Кабмин принял планку для прогрессивной шкалы НДФЛ "с запасом"

Российский кабмин принял решение установить планку для прогрессивной шкалы НДФЛ "с запасом", заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выступая на заседании правительства, он отметил, что власти одобрили идею о том, чтобы в качестве первой планки для применения прогрессивной ставки на доходы физлиц принять удвоенный показатель средней зарплаты по стране.