Мишустин: Кабмин принял планку для прогрессивной шкалы НДФЛ "с запасом"
Российский кабмин принял решение установить планку для прогрессивной шкалы НДФЛ "с запасом", заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выступая на заседании правительства, он отметил, что власти одобрили идею о том, чтобы в качестве первой планки для применения прогрессивной ставки на доходы физлиц принять удвоенный показатель средней зарплаты по стране.
"Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей, — и в результате изменения коснутся 3% работающего населения, тех, кто действительно получает больше доход", — указал политик.
Напомним, во вторник, 28 мая, Минфин внёс в кабмин пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Так, например, власти хотят ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку в 13%. Многие уже оценили нововведения, в том числе в Кремле, где назвали предложения востребованными. Уже известно, что допсредства от налоговых изменений пойдут на развитие школ и больниц. Сегодня Правительство России одобрило предложенные Минфином изменения.
Александр Астафьев / POOL / ТАСС