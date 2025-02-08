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Регион
8 февраля, 09:49

Путин поручил оказывать медпомощь бездомным по месту пребывания

Президент России Владимир Путин дал указание организовать медицинскую помощь для бездомных на месте их нахождения, даже если у них нет документов. Эта информация содержится в списке поручений, составленном по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«С учётом ранее данных поручений обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, предусмотрев возможность оказания гражданам Российской Федерации без определённого места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счёта», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что Минздрав РФ поручил Росздравнадзору организовать постоянный мониторинг наличия жизненно необходимых лекарств в регионах. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что поручение касается обеспечения физрастворов, инсулинов и медикаментов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Законопроект также вводит механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями в случае, если регионы не могут выполнить свои обязательства из-за бюджетных проблем.

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Life.ru

Александра Мышляева
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