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9 февраля, 09:18

В центре Москвы накрыли бордель под вывеской массажного салона

SHOT: В Москве накрыли бордель, работавший под видом салона эротического массажа

В центре Москвы накрыли салон эротического массажа «Алиби». Оказалось, что внутри находился бордель с проститутками. На этот раз гостями заведения стали правоохранительные органы, сообщает SHOT.

Накануне вечером сотрудники полиции провели проверку в салоне на Садово-Самотёчной улице. В результате рейда они нашли девять женщин в возрасте от 19 до 44 лет, среди которых оказалось три гражданки Кубы.

У девушек не оказалось алиби и они признались, что за деньги оказывали услуги мужчинам. В итоге их задержали и доставили на допрос. В ходе проверки полиция изъяла восемь мобильных телефонов, банковские карты, камеры видеонаблюдения и упаковки с презервативами.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге накрыли бордель, в который брали только после сдачи «экзамена». Жёсткий отбор девушек проводила 46-летняя местная жительница. Внутри проходило настоящее обучение. Сначала будущих сотрудниц заставляли проходить курс теории, а затем сдавать экзамен.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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