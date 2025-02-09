В центре Москвы накрыли бордель под вывеской массажного салона
SHOT: В Москве накрыли бордель, работавший под видом салона эротического массажа
В центре Москвы накрыли салон эротического массажа «Алиби». Оказалось, что внутри находился бордель с проститутками. На этот раз гостями заведения стали правоохранительные органы, сообщает SHOT.
Накануне вечером сотрудники полиции провели проверку в салоне на Садово-Самотёчной улице. В результате рейда они нашли девять женщин в возрасте от 19 до 44 лет, среди которых оказалось три гражданки Кубы.
У девушек не оказалось алиби и они признались, что за деньги оказывали услуги мужчинам. В итоге их задержали и доставили на допрос. В ходе проверки полиция изъяла восемь мобильных телефонов, банковские карты, камеры видеонаблюдения и упаковки с презервативами.
Ранее Life.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге накрыли бордель, в который брали только после сдачи «экзамена». Жёсткий отбор девушек проводила 46-летняя местная жительница. Внутри проходило настоящее обучение. Сначала будущих сотрудниц заставляли проходить курс теории, а затем сдавать экзамен.
Shutterstock / FOTODOM