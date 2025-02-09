В центре Москвы накрыли бордель под вывеской массажного салона

В центре Москвы накрыли салон эротического массажа «Алиби». Оказалось, что внутри находился бордель с проститутками. На этот раз гостями заведения стали правоохранительные органы, сообщает SHOT.

Накануне вечером сотрудники полиции провели проверку в салоне на Садово-Самотёчной улице. В результате рейда они нашли девять женщин в возрасте от 19 до 44 лет, среди которых оказалось три гражданки Кубы.

У девушек не оказалось алиби и они признались, что за деньги оказывали услуги мужчинам. В итоге их задержали и доставили на допрос. В ходе проверки полиция изъяла восемь мобильных телефонов, банковские карты, камеры видеонаблюдения и упаковки с презервативами.