ВС РФ атаковали объект газонефтяной отрасли, поддерживающий ВПК Украины

Вооружённые силы России нанесли удары по объектам газонефтяной отрасли, которые поддерживали функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там также отметили, что ВС РФ ударили по военным аэродромам, складам и местам подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 152 районах. В ведомстве уточнили, что удары были осуществлены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.