ВС РФ атаковали объект газонефтяной отрасли, поддерживающий ВПК Украины
Вооружённые силы России нанесли удары по объектам газонефтяной отрасли, которые поддерживали функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там также отметили, что ВС РФ ударили по военным аэродромам, складам и местам подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 152 районах. В ведомстве уточнили, что удары были осуществлены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Ранее Life.ru сообщал, что штурмовая группа российских вооружённых сил успешно выбралась из окружения на Донецком направлении, ликвидировав 17 противников. Наши бойцы защищались в воронке от ФАБа до тех пор, пока не смогли покинуть ловушку, созданную ВСУ. В результате им удалось без задержек захватить первый опорный пункт.
Telegram / Минобороны России