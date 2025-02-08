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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 февраля, 09:56

ВС РФ атаковали объект газонефтяной отрасли, поддерживающий ВПК Украины

Вооружённые силы России нанесли удары по объектам газонефтяной отрасли, которые поддерживали функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там также отметили, что ВС РФ ударили по военным аэродромам, складам и местам подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 152 районах. В ведомстве уточнили, что удары были осуществлены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Наши бойцы отбили контратаку в Запорожской области, уничтожив часть пехоты ВСУ
Наши бойцы отбили контратаку в Запорожской области, уничтожив часть пехоты ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что штурмовая группа российских вооружённых сил успешно выбралась из окружения на Донецком направлении, ликвидировав 17 противников. Наши бойцы защищались в воронке от ФАБа до тех пор, пока не смогли покинуть ловушку, созданную ВСУ. В результате им удалось без задержек захватить первый опорный пункт.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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