Кружки с БДСМ-надписью для верующих потребовали запретить для продажи в России

В России требуют запретить продажу кружек, на которых в одном ряду стоят надписи «БДСМ» и вольная трактовка аббревиатуры с упоминанием Бога. Об этом сообщает SHOT.

Надписи «БДСМ — Боже, дай мне сил» не заценили представители общественного движения «Сорок сороков». Именно они попросили убрать из продажи товар, который буквально заполонил собой все маркетплейсы и полки в некоторых офлайн-магазинах. По словам активистов, такое продвижение бренда является «кощунством в отношении имени Божьего». Также в надписи, которая изначально была придумана как шутка, рассмотрели оскорбление чувств верующих и выражение неуважения к обществу.