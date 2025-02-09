Кружки с БДСМ-надписью для верующих потребовали запретить для продажи в России
SHOT: «Сорок сороков» просят маркетплейсы убрать из продажи БДСМ-кружки
В России требуют запретить продажу кружек, на которых в одном ряду стоят надписи «БДСМ» и вольная трактовка аббревиатуры с упоминанием Бога. Об этом сообщает SHOT.
Надписи «БДСМ — Боже, дай мне сил» не заценили представители общественного движения «Сорок сороков». Именно они попросили убрать из продажи товар, который буквально заполонил собой все маркетплейсы и полки в некоторых офлайн-магазинах. По словам активистов, такое продвижение бренда является «кощунством в отношении имени Божьего». Также в надписи, которая изначально была придумана как шутка, рассмотрели оскорбление чувств верующих и выражение неуважения к обществу.
Представители «Сорок сороков» разослали гневное требование убрать посуду из продажи во все магазины и онлайн-платформы, где таковая была замечена.
Ранее сообщалось, что представители другого общественного движения — «Ветераны России» — потребовали проверить экс-супругу актёра Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую на пропаганду ЛГБТ*. Активистов насторожила информация, что женщина сняла в Париже фильм «Привет, экстремисты» в котором главными героями стали ЛГБТ*-мигранты.
* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено