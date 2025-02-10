Россияне массово скупают камеры для слежки друг за другом, животными и детьми

В России граждане стали чаще покупать камеры видеонаблюдения, чтобы следить друг за другом, животными и детьми, пишет SHOT ПРОВЕРКА. Спрос на подобные системы для дома за прошлый год вырос в два раза по сравнению с 2023 годом.

Россияне устанавливают камеры прямо в квартирах. Так, на 20% подскочил спрос на «видеоняни». Такой девайс используют для наблюдения не только за детьми, но и за своими питомцами. По данным аналитиков, средняя цена этих камер составляет 3,5 тысячи рублей. Серьёзнее всего россияне заинтересовались слежкой за соседями. Спрос на уличные камеры возрос в 2,8 раза за 2024 год, а вот цена, напротив, упала — до 2469 рублей.