«Продолжается борьба с нацистами»: В Крыму составляют список подлежащих национализации объектов

Власти Крыма анонсировали новый список объектов, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам и подлежащим национализации. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» глава регионального парламента Владимир Константинов.

«Работа ведётся. Продолжается борьба с нацистами в Крыму. Ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется. Мы разберёмся со всеми», — подчеркнул он.

Пакет по национализации имущества, как отмечает Константинов, является не только моральным долгом жителей Крыма, но и важным толчком для развития экономики страны.