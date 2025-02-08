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Регион
8 февраля, 11:16

«Продолжается борьба с нацистами»: В Крыму составляют список подлежащих национализации объектов

Константинов: Имущество украинских олигархов в Крыму будет национализировано

Власти Крыма анонсировали новый список объектов, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам и подлежащим национализации. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» глава регионального парламента Владимир Константинов.

«Работа ведётся. Продолжается борьба с нацистами в Крыму. Ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется. Мы разберёмся со всеми», — подчеркнул он.

Пакет по национализации имущества, как отмечает Константинов, является не только моральным долгом жителей Крыма, но и важным толчком для развития экономики страны.

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Ранее губернатор Запорожья рассказала о национализации крупных активов, которые принадлежат украинским олигархам. Несмотря на то, что процесс был завершён, наличие квартир и других объектов вскрывается до сих пор.

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Ольга Сливченко
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