«Продолжается борьба с нацистами»: В Крыму составляют список подлежащих национализации объектов
Константинов: Имущество украинских олигархов в Крыму будет национализировано
Власти Крыма анонсировали новый список объектов, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам и подлежащим национализации. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» глава регионального парламента Владимир Константинов.
«Работа ведётся. Продолжается борьба с нацистами в Крыму. Ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется. Мы разберёмся со всеми», — подчеркнул он.
Пакет по национализации имущества, как отмечает Константинов, является не только моральным долгом жителей Крыма, но и важным толчком для развития экономики страны.
Ранее губернатор Запорожья рассказала о национализации крупных активов, которые принадлежат украинским олигархам. Несмотря на то, что процесс был завершён, наличие квартир и других объектов вскрывается до сих пор.