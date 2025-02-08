На дне морском: Художник-дайвер из Крыма создаёт шедевры за 500 тысяч под водой

Живописец Пётр Доценко из Крыма рассказал о своей уникальной технике рисования под водой. Он с аквалангом погружается на глубину десять метров, чтобы создать очередной шедевр.

По словам Доценко, его любимая техника — alla prima, или живопись за один раз. Обычно бывает так: одно погружение — одна картина. Сначала художник готовится к погружению, собирая снаряжение, треноги, камеры и прочее, а затем работает под водой. Всё это занимает у него около 4,5-5 часов.

«Погрузившись, как и любой художник на пленэре, я осматриваюсь, ищу эмоцию, предмет вдохновения», — отметил Доценко в беседе с RG.ru.

Живописец следует золотому правилу дайвинга, которое гласит никогда не ходить в море одному. Он погружается вместе с ассистентом и двумя камерами. Одна из них беспрерывно фиксирует сам процесс создания картины, чтобы никто не смог сказать, что это подделка. Со второй камерой работает ассистент, который снимает художника за работой.

Стоит отметить, что шедевры Петра Доценко популярны не только в России, но и за рубежом. Свои полотна художник не продаёт, но высоко оценивает — стоимость одного превышает 500 тысяч рублей.