Уральская художница, создавшая картину из лобковых волос, подняла ценник до 40 млн

Екатеринбургская художница Эмилия [а.емулус], создавшая картину из лобковых волос, решила поднять ценник до 40 млн рублей. Об этом она рассказала Life.ru.

По словам девушки, покупатель на работу пока не нашёлся, тем не менее она решила повысить запрос до феноменальной суммы.

Картина из лобковых волос. Фото © Telegram / a.emulus

«Не нашёлся ещё. И эта работа в принципе ещё не закончена, если вы про картину из лобковых волос. Сейчас думаю поставить цену в 40 млн рублей. И про миллион — это дезинформация, которую все СМИ начали друг за другом повторять. Миллион — минимальная цена, от которой я готова отталкиваться», — рассказала Эмилия.

О 20-летней художнице ранее рассказали наши коллеги из Ural Mash. Эмилия поделилась, что картина была создана из-за её необычного психического расстройства: с 12 лет она начала выдёргивать волоски в интимной зоне. Однако специалисты не смогли избавить от привычки, и Эмилия решила направить её в творчество.