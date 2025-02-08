Россиянам рассказали, чего ждать от курса доллара

Курс доллара в России может снизиться до 93 рублей, считает кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев. По его словам, укрепление рубля будет поддерживаться ростом валютных продаж со стороны экспортёров и высокими процентными ставками.

Он объяснил, что некоторые поставщики предпочитают получать оплату за товары, отправленные в Россию, в долларах. Это приводит к увеличению спроса на иностранную валюту. По его мнению, такая тенденция останется актуальной. В связи с этим он рекомендует тем, кто нуждается в наличных долларах, воспользоваться текущей ситуацией и купить их сейчас.