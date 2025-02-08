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Регион
8 февраля, 11:47

Россиянам рассказали, чего ждать от курса доллара

Экономист Григорьев: Курс доллара может упасть до 93 рублей

Курс доллара в России может снизиться до 93 рублей, считает кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев. По его словам, укрепление рубля будет поддерживаться ростом валютных продаж со стороны экспортёров и высокими процентными ставками.

«Я допускаю, что ещё сильнее может укрепиться рубль — в интервале 93–95 за доллар. Это возможно, но мне кажется, что это будет длиться недолго, потому что есть фундаментальные факторы, связанные с тем, что так или иначе спрос на доллар превышает предложение доллара в России», — пояснил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Он объяснил, что некоторые поставщики предпочитают получать оплату за товары, отправленные в Россию, в долларах. Это приводит к увеличению спроса на иностранную валюту. По его мнению, такая тенденция останется актуальной. В связи с этим он рекомендует тем, кто нуждается в наличных долларах, воспользоваться текущей ситуацией и купить их сейчас.

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Ранее в США заявили, что после вступления в должность президент Дональд Трамп столкнулся с серьёзной проблемой на валютном рынке, связанной с переоценкой доллара. Доллар оказался завышенным из-за его роли мировой резервной валюты. Высокий обменный курс негативно сказывается на конкурентоспособности американского экспорта и препятствует росту производства в стране.

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Shutterstock / FOTODOM / KonstantinChristian

Александра Мышляева
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