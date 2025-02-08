Россиянам рассказали, чего ждать от курса доллара
Экономист Григорьев: Курс доллара может упасть до 93 рублей
Курс доллара в России может снизиться до 93 рублей, считает кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев. По его словам, укрепление рубля будет поддерживаться ростом валютных продаж со стороны экспортёров и высокими процентными ставками.
«Я допускаю, что ещё сильнее может укрепиться рубль — в интервале 93–95 за доллар. Это возможно, но мне кажется, что это будет длиться недолго, потому что есть фундаментальные факторы, связанные с тем, что так или иначе спрос на доллар превышает предложение доллара в России», — пояснил эксперт в беседе с «Лентой.ру».
Он объяснил, что некоторые поставщики предпочитают получать оплату за товары, отправленные в Россию, в долларах. Это приводит к увеличению спроса на иностранную валюту. По его мнению, такая тенденция останется актуальной. В связи с этим он рекомендует тем, кто нуждается в наличных долларах, воспользоваться текущей ситуацией и купить их сейчас.
Ранее в США заявили, что после вступления в должность президент Дональд Трамп столкнулся с серьёзной проблемой на валютном рынке, связанной с переоценкой доллара. Доллар оказался завышенным из-за его роли мировой резервной валюты. Высокий обменный курс негативно сказывается на конкурентоспособности американского экспорта и препятствует росту производства в стране.
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