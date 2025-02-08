Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам. Ряд кредитных организаций при этом намерен сохранить выгодные условия по депозитам для клиентов. Об этом сообщает РИА «Новости», проанализировав данные банков.

Так ВТБ с 4 февраля снизил ставки по депозитам в рублях, минимальная доходность на шесть месяцев теперь составляет 22,6% против 23% годовых. Россельхозбанк тоже снизил ставки на 0,5% пунктов, максимальная ставка по рублёвым вкладам сроком на три и шесть месяцев сократилась до 22,5% годовых против 23%, сказано в материале.

В «Абсолют банке» ставки снизились на 0,25 п.п. Максимальная доходность по вкладам на шесть месяцев после изменений составила 22,5%, на три месяца — 22%. При этом «Новиком банк» и «Почта банк» объявили, что собираются менять условия для вкладчиков, а банк «Дом.РФ» даже увеличивает доходность по депозиту-конструктору «Мой Дом» до 23,2%.