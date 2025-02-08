Глава РФС назвал сроки возвращения россиян в мировой спорт
Глава РФС Дюков верит, что РФ вернётся к международным турнирам в его срок
Российские клубы и сборные могут вернуться к международным турнирам как только президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков получит новый срок на посту. Об этом он рассказал ТАСС.
«Конечно, я верю, что за мой новый четырёхлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», — сказал Дюков.
Напомним, что 2 февраля Дюкова переизбрали на новый пост президента РФС на четыре года. Единогласное решение по этому вопросу приняли участники внеочередного заседания объединения в Москве. Он возглавляет РФС уже с 2019 года.
ТАСС / Валерия Калугина