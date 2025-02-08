В Орловской области отменена угроза авиационной опасности
В Орловской области отменена угроза авиационной опасности. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.
«Внимание! Отбой авиационной опасности», — говорится в сообщении.
Напомним, на территории Орловской области объявили авиационную угрозу, жителей призвали быть осторожными. Кроме того, угрозу атак дронов также объявили в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев посоветовал местным жителям укрыться в безопасных местах.
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