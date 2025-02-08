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Регион
8 февраля, 08:17

Авиационная опасность объявлена в Орловской и Воронежской областях

Авиационную опасность объявили на территории Орловской области, жителей просят остерегаться БПЛА. Предупреждение разослали в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — призвали жителей области.

Угроза атаки БПЛА объявлена и в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев рекомендует землякам спуститься в укрытия.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призывает руководитель региона.

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По сведениям Минобороны РФ, в ночь с 7 на 8 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Власти Ростовской области сообщили о повреждении нескольких многоэтажек в результате падения подавленного БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Андрей Бражников
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