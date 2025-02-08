Одинок — значит болен: Российским туристам объяснили, как не стать жертвой акулы

Чтобы избежать нападения акул на отдыхе, особенно на Мальдивах, нельзя купаться в одиночку. Хищники воспринимают одиноких людей как раненую или больную добычу, поэтому с лёгкостью могут напасть, заявил специалист по поведению акул Пётр Британов.

Также эксперт порекомендовал постоянно следить за тем, что происходит вокруг, особенно если вы плаваете в открытом море во время экскурсии на теплоходе. Погружаться необходимо только в сопровождении гидов, знающих местность и живность вокруг.

«Такие случаи имеют место быть на Мальдивах, потому что людям, особенно девочкам, хочется красивой фотосессии, когда рядом плавают акулы. И получают они от этого укусы», — рассказал Британов в беседе с 360.ru.