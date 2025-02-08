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8 февраля, 11:50

Жена Стриженова рассказала о состоянии попавшего в больницу актёра

ТАСС: Олег Стриженов проходит в больнице плановое медобследование

Олег Стриженов. Обложка © ТАСС / ITAR/Григорий Сысоев

Олег Стриженов. Обложка © ТАСС / ITAR/Григорий Сысоев

Советский и российский актёр, народный артист СССР Олег Стриженов оказался в больнице, чтобы пройти плановое обследование организма. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его жена Лионелла Стриженова.

«Чувствует себя нормально, ничего серьёзного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — рассказала супруга артиста.

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Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что актёр Олег Стриженов был госпитализирован с инфарктом мозга. Его сын Александр тогда сообщил, что с его отцом всё в порядке, но ему нужно пройти плановое обследование в больнице.

Владимир Озеров
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