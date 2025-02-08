Жена Стриженова рассказала о состоянии попавшего в больницу актёра

Советский и российский актёр, народный артист СССР Олег Стриженов оказался в больнице, чтобы пройти плановое обследование организма. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его жена Лионелла Стриженова.

«Чувствует себя нормально, ничего серьёзного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет» , — рассказала супруга артиста.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что актёр Олег Стриженов был госпитализирован с инфарктом мозга. Его сын Александр тогда сообщил, что с его отцом всё в порядке, но ему нужно пройти плановое обследование в больнице.