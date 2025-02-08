В сервисах Sony PlayStation произошёл масштабный сбой по всему миру

В работе сервисов компании Sony PlayStation Network (PSN) произошёл массовый сбой по всему миру. Пользователи жалуются, что не могут получить доступ к своим учётным записям, а также играм и ряду сервисов, в том числе PlayStation Video, PlayStation Store и сайту PlayStation Direct. Владельцы всех платформ — PS Vita, PS3, PS4 и PS5 — сообщают о проблемах и сбоях.

Представители компании Sony подтвердили пользователей о ряде проблем, с которыми они могут столкнуться — например, на протяжении некоторого времени не получится запустить игры, приложения и получить доступ к сетевым функциям.

О первых сбоях стало известно в два часа ночи по московскому времени, а своего пика жалобы достигли через полчаса. Лишь из-за остановки работы одного из популярных сервисов — Downdetector — поступило почти 69 тысяч обращений от пользователей. Однако вскоре число жалоб стало снижаться, что свидетельствует о постепенном решении проблем.