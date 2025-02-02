В США вышла из строя система оповещения пилотов
В основной системе обмена сообщениями пилотов США произошёл временный сбой
В США из строя временно вышла ключевая система уведомлений для пилотов. Из-за данной проблемы могут возникнуть задержки запланированных на 2 февраля авиарейсов, предупреждает американский министр транспорта Шон Даффи.
«В основной системе NOTAM произошёл временный сбой. FAA работает над восстановлением системы, могут быть некоторые остаточные задержки», — приводит слова министра Reuters.
На данный момент FAA включила свою систему реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы дополнить и поддержать предполётные инструкции, а также обеспечить возможность продолжения полётов. По словам Даффи, первопричину инцидента уже начали расследовать и в ближайшее время будет предоставлено обновление.
Напомним, что 31 января в Филадельфии упал самолёт санавиации. Борт рухнул практически сразу после взлёта. На месте трагедии раздался сильный взрыв, который был зафиксирован уличными камерами. На борту санитарного лайнера находился ребёнок. Причины аварии на данный момент не уточняются. В результате крушения погибли семь человек. Президент Штатов Дональд Трамп уже выразил соболезнования в связи с трагедией.
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