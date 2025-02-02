В США вышла из строя система оповещения пилотов

В США из строя временно вышла ключевая система уведомлений для пилотов. Из-за данной проблемы могут возникнуть задержки запланированных на 2 февраля авиарейсов, предупреждает американский министр транспорта Шон Даффи.

На данный момент FAA включила свою систему реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы дополнить и поддержать предполётные инструкции, а также обеспечить возможность продолжения полётов. По словам Даффи, первопричину инцидента уже начали расследовать и в ближайшее время будет предоставлено обновление.