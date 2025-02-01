Трамп выразил соболезнования в связи с падением медицинского самолёта с ребёнком
Президент США Дональд Трамп отреагировал на крушение самолёта санавиации в Филадельфии. Политик выразил семьям жертв соболезнования и сообщил о мобилизации всех усилий для ликвидации последствий авиакатастрофы.
«Так печально видеть, как самолёт терпит крушение в Филадельфии, штат Пенсильвания. Погибло ещё больше невинных душ», — написал он в соцсети Truth Social.
Напомним, что борт санавиации рухнул в Филадельфии вечером 31 января по местному времени почти сразу после взлёта. На борту самолёта находились шесть человек: два пилота, два врача, несовершеннолетний пациент и его родственник.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul