Всё дело в генах: Эти виды рака передаются по наследству из-за «поломок» в организме

Ведущий эксперт по генетике Елена Корчагина рассказала о видах рака, которые передаются по наследству. Именно они могут стать причиной того, что смертельный недуг из поколения в поколение забирает близких людей.

По словам специалиста, происходить это может из-за мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, которые в норме должны контролировать рост клеток и устранять поломки в ДНК. У носителей таких мутаций значительно повышаются риски рака молочной железы, желудка, яичников, поджелудочной и простаты.

Кроме того, поломки могут произойти в гене KRAS. Тогда человек может заболеть раком поджелудочной железы, колоректальным раком и немелкоклеточным раком лёгких.

«Рак кишечника также может быть следствием наследственного синдрома Линча. Он связан с мутациями в генах MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. Склонность к образованию полипов в кишечнике, которые повышают вероятность развития онкологического заболевания, также вызывают поломки в гене APC», — добавила Корчагина в интервью RG.ru.

Мутации гена RET повышают риски рака щитовидной железы, надпочечников и паращитовидных желёз. К опухолям в головном мозге, раку костей и молочной железы приводит неправильная работа гена TP53.

Специалист пояснила, что наследственные недуги появляются довольно рано — в возрасте 30–40 лет. Если в семье есть случаи раковых заболеваний, то высока вероятность, что это наследственность. В этом случае необходимо регулярно проходить обследования, чтобы выявить болезнь на ранней стадии.