Всё дело в генах: Эти виды рака передаются по наследству из-за «поломок» в организме
Генетик Корчагина: Наследственные виды рака возникают из-за мутаций в генах
Ведущий эксперт по генетике Елена Корчагина рассказала о видах рака, которые передаются по наследству. Именно они могут стать причиной того, что смертельный недуг из поколения в поколение забирает близких людей.
По словам специалиста, происходить это может из-за мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, которые в норме должны контролировать рост клеток и устранять поломки в ДНК. У носителей таких мутаций значительно повышаются риски рака молочной железы, желудка, яичников, поджелудочной и простаты.
Кроме того, поломки могут произойти в гене KRAS. Тогда человек может заболеть раком поджелудочной железы, колоректальным раком и немелкоклеточным раком лёгких.
«Рак кишечника также может быть следствием наследственного синдрома Линча. Он связан с мутациями в генах MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. Склонность к образованию полипов в кишечнике, которые повышают вероятность развития онкологического заболевания, также вызывают поломки в гене APC», — добавила Корчагина в интервью RG.ru.
Мутации гена RET повышают риски рака щитовидной железы, надпочечников и паращитовидных желёз. К опухолям в головном мозге, раку костей и молочной железы приводит неправильная работа гена TP53.
Специалист пояснила, что наследственные недуги появляются довольно рано — в возрасте 30–40 лет. Если в семье есть случаи раковых заболеваний, то высока вероятность, что это наследственность. В этом случае необходимо регулярно проходить обследования, чтобы выявить болезнь на ранней стадии.
Ранее россиянам назвали популярные привычки, которые провоцируют рак. В их числе курение и гиподинамия, возникающая при недостатке двигательной активности. Также причиной онкологии может стать ожирение.