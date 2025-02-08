Названы самые выносливые народы России
Genotek назвал бурятов самым выносливым народом России
Буряты оказались самым выносливым народом России. Второе место в статистике заняли карачаевцы и балкарцы, а третье — корейцы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование медицинской компании Genotek.
Всего в десятку лидеров вошли башкиры, якуты, чуваши, дагестанцы, татары, осетины и южные русские. Исследование охватило более 150 тысяч геномов со всей России. Учёные пришли к выводу, что генетические факторы играют важную роль в определении физических способностей. Однако тренировки, сбалансированное питание и здоровый образ жизни также существенно влияют на уровень выносливости.
Ранее Life.ru рассказал, что по данным на 1 января 2025 года в России проживает 146 миллионов человек. Сообщается, что за 2024 год численность населения снизилась на 0,08 процента. При этом данные указаны без учёта статистической информации по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.