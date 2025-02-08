«Хроника будущей Победы»: Медведев оценил фильм об СВО «У края бездны»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поделился своим мнением от просмотра документального фильма о боях в зоне специальной военной операции «У края бездны», снятого режиссёром Максимом Фадеевым.

«Фильм «У края бездны» сильный, честный и очень печальный. Сильный — потому что правдивый, без лакирующей цензуры и ретуши. Честный — потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный — потому что многие действующие лица фильма погибли в бою. <...> И всё это — просто хроника боёв. Запись рутины жизни и смерти», — поделился мыслями он в своём телеграм-канале.

По словам Медведева, кино про войну ещё никогда не снимали подобным образом, так как не было возможности и техники, а также той ценностной установки, которая есть у деятелей искусства сейчас. Как отметил зампред Совбеза, у создателей картины получилась «Хроника будущей Победы» страны.