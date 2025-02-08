Пожизненно осуждённый за теракт в Домодедово подал иск из-за отсутствия солнца

Ислам Яндиев, приговорённый к пожизненному заключению по делу о теракте в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, когда погибло 37 человек, подал судебный иск из-за неудовлетворительных условий содержания. Из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости», следует, что он требует компенсацию.

Оказалось, что Яндиев уже несколько лет через суд пытается оспорить условия содержания и получить компенсацию. В документах он указывает причину – нравственные страдания из-за обваливающейся штукатурки, пыли, отсутствия солнечного света и зловонных запахов во время прогулок. Иск на 1,5 миллиона рублей пожизненно заключённый подал к Генпрокуратуре, ФСИН, Минфину.

Теракт в аэропорту Домодедово был совершён 24 января 2011 года. Тогда 21-летний смертник Магомед Евлоев беспрепятственно пронёс в терминал воздушной гавани бомбу и привёл его в действие. В результате теракта погибли 37 человек, ещё 172 пострадали. В сентябре 2012 года на скамье подсудимых оказались сообщники смертника – 28-летний брат Ахмед Евлоев, а также 19-летний Башир Хамхоев и братья Илез и Ислам Яндиевы, 22 и 23 лет соответственно. Ислам Яндиев, единственный признал вину и получил пожизненное в колонии общего режима, Илез Яндиев и Башир Хамхоев – в колонии особого режима. Ахмед Евлоев приговорён к 10 годам в колонии общего режима.