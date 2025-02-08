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Регион
8 февраля, 12:52

Блогерша втянула более 50 россиян в финансовую пирамиду и украла 13 млн рублей

Блогерша предстанет перед судом в Сочи за хищение 13 млн через финпирамиду

В Сочи женщина организовала финансовую пирамиду, пообещав вкладчикам доход от 99% годовых, после чего пропала вместе с собранными 13 миллионами рублями. Всего жертвами мошенницы стали 52 человека. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

«Прокуратура г. Сочи Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы Приморского края. Она обвиняется по чч. 1-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в значительном, крупном и особо крупном размерах)», — говорится в тексте.

По данным следствия, в 2023 году аферистка разместила в Сети мотивационные ролики о своей успешной предпринимательской деятельности с призывом инвестировать в её бизнес деньги под высокий процент годовых. Однако на деле женщина никуда не вкладывала перечисляемые ей деньги, а просто присвоила 13 миллионов рублей себе. Сейчас подозреваемая отправлена в СИЗО, а на её имущество наложен арест.

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Ранее сообщалось, что жительница Дагестана обманула десятки семей, которые просили её помочь обналичить материнский капитал. Аферистку задержали в Грозном, когда она пыталась улететь за границу. Ранее её уже судили за мошенничество в крупном размере.

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freepik

Татьяна Миссуми
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