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Регион
8 февраля, 12:45

Румынский вандал разнёс главный алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане

Алтарь в соборе Святого Петра. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Алтарь в соборе Святого Петра. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Мужчина вскарабкался на алтарь в базилике Святого Петра в Ватикане и начал сбрасывать оттуда старинные канделябры. Об этом сообщает итальянская газета Messaggero со ссылкой на службу печати Святого престола.

40-летний вандал пробрался под бронзовый балдахин, идея создания которого принадлежит итальянскому архитектору XVI века с отлично подходящим для такой профессии именем Джанлоренцо Бернини. Хулиган скидывал оттуда канделябры и покрывала. В общей сложности он повредил шесть раритетных канделябров стоимостью €30 тыс.

Работники собора немедленно попытались остановить дебошира. Дальше к ним присоединились жандармы. Правоохранители выяснили, что сам разбойник родом из Румынии. Мотивы вандала неизвестны, но объясняет его поступок то, что он страдает психическим расстройством.

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Ранее в Одессе вандалы вновь потянули руки к памятнику Пушкину. На этот раз на бюсте великого поэта появилась надпись «груз 200». Самому монументу сейчас 136 лет, он находится под охраной ЮНЕСКО. Его возвели на пожертвования горожан и деньги городской Думы.

Владимир Озеров
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