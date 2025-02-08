Румынский вандал разнёс главный алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане

Мужчина вскарабкался на алтарь в базилике Святого Петра в Ватикане и начал сбрасывать оттуда старинные канделябры. Об этом сообщает итальянская газета Messaggero со ссылкой на службу печати Святого престола.

40-летний вандал пробрался под бронзовый балдахин, идея создания которого принадлежит итальянскому архитектору XVI века с отлично подходящим для такой профессии именем Джанлоренцо Бернини. Хулиган скидывал оттуда канделябры и покрывала. В общей сложности он повредил шесть раритетных канделябров стоимостью €30 тыс.

Работники собора немедленно попытались остановить дебошира. Дальше к ним присоединились жандармы. Правоохранители выяснили, что сам разбойник родом из Румынии. Мотивы вандала неизвестны, но объясняет его поступок то, что он страдает психическим расстройством.