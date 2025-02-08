Фёдоров: Российские военные нанесли удар по городу Гуляйполе в Запорожье

Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров сообщил, что прифронтовой город Гуляйполе подвергся ударам со стороны российских военных. Населённый пункт расположен на территории, подконтрольной ВСУ.

«Минимум шесть ударов нанесли (ВС РФ. — Прим. Life.ru) по прифронтовому Гуляйполю», — написал он в своих соцсетях.

Сначала Фёдоров сообщил о двух пострадавших — мужчине и женщине, позднее добавил, что ранения получил мужчина и двое его детей. Все доставлены в больницу.