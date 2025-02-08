Названа тройка профессий, где зарплаты за год выросли как на дрожжах

Перечислены три профессии, специалисты которых имели наибольший прирост в зарплате за минувший год. На первом месте оказались фотографы, чья оплата труда выросла на 79%, по сравнению с январём 2024 года, и теперь составляет 78 654 рублей, пишет РИА «ФедералПресс».

Такое значительное увеличение зарплаты у фотографов объясняется повышенным спросом на этих специалистов. На втором месте оказались брокеры, чья средняя зарплата увеличилась вдвое. Теперь они могут получать более 174 тысяч рублей в месяц. Однако следует учитывать, что зарплата брокеров зависит от многих факторов, в том числе от количества сделок и бонусов. Поэтому реальный заработок этих специалистов может превышать указанные цифры.

В тройке лидеров рейтинга оказались менеджеры по работе с клиентами. За год их зарплата увеличилась на 49% и достигла 71 636 рублей в месяц. Это также свидетельствует о повышенном спросе на менеджеров со стороны работодателей.