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8 февраля, 13:31

Названа тройка профессий, где зарплаты за год выросли как на дрожжах

Зарплата фотографов за год выросла на 79%, достигнув более 78 тысяч рублей

Перечислены три профессии, специалисты которых имели наибольший прирост в зарплате за минувший год. На первом месте оказались фотографы, чья оплата труда выросла на 79%, по сравнению с январём 2024 года, и теперь составляет 78 654 рублей, пишет РИА «ФедералПресс».

Средняя зарплата в Москве и других городах. Где работники получают больше всего
Средняя зарплата в Москве и других городах. Где работники получают больше всего

Такое значительное увеличение зарплаты у фотографов объясняется повышенным спросом на этих специалистов. На втором месте оказались брокеры, чья средняя зарплата увеличилась вдвое. Теперь они могут получать более 174 тысяч рублей в месяц. Однако следует учитывать, что зарплата брокеров зависит от многих факторов, в том числе от количества сделок и бонусов. Поэтому реальный заработок этих специалистов может превышать указанные цифры.

В тройке лидеров рейтинга оказались менеджеры по работе с клиентами. За год их зарплата увеличилась на 49% и достигла 71 636 рублей в месяц. Это также свидетельствует о повышенном спросе на менеджеров со стороны работодателей.

Ранее была названа одна из самых популярных профессий у молодёжи. Вместо того, чтобы идти работать в офисы и на заводы, они устраиваются курьерами, которым готовы платить более 200 тысяч рублей. Также курьерам не надо ждать зарплаты месяц, они могут получать деньги хоть каждый день.

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freepic.diller

Алёна Зиновьева
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