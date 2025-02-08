Пять человек пострадали при столкновении фуры, легковушки и автобуса в КБР

В Кабардино-Балкарии на трассе столкнулись легковушка, два грузовика и рейсовый автобус с девятью пассажирами, в результате аварии пострадали пять человек. Информацию о случившемся ДТП приводит МВД по региону.

Авария в КБР. Фото © Telegram / МВД по КБР

Авария в КБР. Фото © Telegram / МВД по КБР

«8 февраля 2025 года около 9 часов 20 минут на 30 км автодороги «Обход г. Пятигорска» в Зольском районе КБР произошло столкновение четырёх попутно двигавшихся транспортных средств, — рейсового автобуса марки «Неоплан», следовавшего по маршруту «Москва-Назрань» с девятью пассажирами, грузового тягача «Mersedes-BenzACTROS», Камаза и легкового автомобиля «Форд Фокус», — говорится в тексте.

По данным регионального Минздрава, травмы получили пять человек, двое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства столкновения машин. Предположительно, погодные условия могли привести к ДТП.