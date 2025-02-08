Пять человек пострадали при столкновении фуры, легковушки и автобуса в КБР
Авария в КБР. Обложка © Telegram / МВД по КБР
В Кабардино-Балкарии на трассе столкнулись легковушка, два грузовика и рейсовый автобус с девятью пассажирами, в результате аварии пострадали пять человек. Информацию о случившемся ДТП приводит МВД по региону.
«8 февраля 2025 года около 9 часов 20 минут на 30 км автодороги «Обход г. Пятигорска» в Зольском районе КБР произошло столкновение четырёх попутно двигавшихся транспортных средств, — рейсового автобуса марки «Неоплан», следовавшего по маршруту «Москва-Назрань» с девятью пассажирами, грузового тягача «Mersedes-BenzACTROS», Камаза и легкового автомобиля «Форд Фокус», — говорится в тексте.
По данным регионального Минздрава, травмы получили пять человек, двое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства столкновения машин. Предположительно, погодные условия могли привести к ДТП.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием правительственного автомобиля произошло в индийском городе Райпур. За рулём легковушки Tata Indigo оказалась нетрезвая россиянка, которая не справилась с управлением, сидя на коленях у местного государственного адвоката.