«Не политика, а идиотизм»: Германию и Брюссель обвинили в уничтожении промышленности ЕС

Брюссель уверенно сводит в могилу всю европейскую промышленность и энергетику, подводя страны ЕС к пропасти экономического коллапса. Об этом сообщил лидер чешской политической партии ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время выступления на встрече лидеров правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

«Брюссель действует всегда по тем же лекалам. В результате безумных решений создает энергетический кризис, затем выделяет субсидии, чтобы предотвратить катастрофу, которую сам же создал. Делает [покупку] автомобилей недоступной, а потом предлагает субсидии на поддержку транспортной отрасли. Душит бизнес налогами, а потом обещает помощь сферам промышленности, которые убивает», — указывал Бабиш.

Политик считает, что руководство ЕС не заботят проблемы в экономике, но «больше всего им безразличны судьбы народов Европы».

По словам Бабиша, залогом благополучного экономического развития любой страны является доступная и дешёвая энергия, а Берлин и власти ЕС сталкивают весь блок в «яму экономического коллапса и массовым отключениям энергии». Он напомнил, что Германия решила перестать использовать атомную энергию и уголь, сделав выбор в пользу солнечной и ветряной энергетики. В итоге зимой они остались без энергоресурсов, из-за чего пришлось покупать электроэнергию у других стран по бешеным ценам.

«Это не политика, это идиотизм», — заключил чешский политик.