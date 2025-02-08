«Не политика, а идиотизм»: Германию и Брюссель обвинили в уничтожении промышленности ЕС
Экс-премьер Чехии Бабиш: ФРГ и Брюссель уничтожают европейскую промышленность
Брюссель уверенно сводит в могилу всю европейскую промышленность и энергетику, подводя страны ЕС к пропасти экономического коллапса. Об этом сообщил лидер чешской политической партии ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время выступления на встрече лидеров правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».
«Брюссель действует всегда по тем же лекалам. В результате безумных решений создает энергетический кризис, затем выделяет субсидии, чтобы предотвратить катастрофу, которую сам же создал. Делает [покупку] автомобилей недоступной, а потом предлагает субсидии на поддержку транспортной отрасли. Душит бизнес налогами, а потом обещает помощь сферам промышленности, которые убивает», — указывал Бабиш.
Политик считает, что руководство ЕС не заботят проблемы в экономике, но «больше всего им безразличны судьбы народов Европы».
По словам Бабиша, залогом благополучного экономического развития любой страны является доступная и дешёвая энергия, а Берлин и власти ЕС сталкивают весь блок в «яму экономического коллапса и массовым отключениям энергии». Он напомнил, что Германия решила перестать использовать атомную энергию и уголь, сделав выбор в пользу солнечной и ветряной энергетики. В итоге зимой они остались без энергоресурсов, из-за чего пришлось покупать электроэнергию у других стран по бешеным ценам.
«Это не политика, это идиотизм», — заключил чешский политик.
Кстати, у себя они называют это «свободой» от российских энергоресурсов. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заплатил большую цену ради отказа от энергоносителей из РФ. По её словам, ситуация стала критической, а весь потенциал ЕС теперь зависит только от возвращения низких цен на газ.
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