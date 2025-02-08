Госдума может ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией в феврале

Госдума намерена ратифицировать в феврале договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом говорится на сайте правовых актов Думы.

«Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы ГД в период весенней сессии 2025 года (февраль) в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению», — сказано в решении комитета ГД по делам СНГ.

Как сообщалось 5 февраля, президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства. Сам документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. В пояснительной записке сказано, что этот договор направлен на наращивание совместных усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы.