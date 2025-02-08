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Регион
8 февраля, 14:04

Вернувшийся в Москву комик Гудков отказывается петь «Я узкий» и шутить о России

Александр Гудков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Александр Гудков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Вернувшийся в Москву актёр и юморист Александр Гудков отказался исполнять свою песню «Я узкий» на корпоративах. Теперь на них вообще нет шуток про Россию, сообщает Mash.

После годового молчания, нескольких заявлений в Минюст и СК Александр Гудков всё же определился с местом жительства, выбрав наконец Москву (до этого уезжал за границу). Комик вновь взялся за проект «Чикен карри», а теперь готов и к частным выступлениям. Есть одно чрезвычайно важное условие — юморист ни за что не споёт трек-пародию собственного сочинения на песню певца Shaman`а «Я русский» и не станет шутить про Россию.

Корпоратив с Гудковым в главной роли сейчас стоит 2,5 млн рублей. Это дороговато, но за такие деньги он будет пытаться рассмешить вас целых пять часов.

Из требований артиста: общение без фамильярности, Mercedes S 222 с некурящим водителем-молчуном, визажист и прочие мелочи. Также Гудков просит поставить ему чай, кофе, «Ессентуки № 17», сухое вино, шампанское, сыр, фрукты, лосось с овощами на гриле, никакой колбасы и отсутствие посторонних в гримёрке.

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Кажется, творческий запал и радость от участия в интересных проектах иссякли слишком быстро, ведь в конце декабря 2024 года Александр Гудков говорил, что в его жизни после закрытия шоу «Вечерний Ургант» всё стало просто замечательно. Культуру отмены он на себе прочувствовал, когда выпустил пародию на песню Шамана «Я русский». Там комик заменил слова в припеве на «Я узкий».

Владимир Озеров
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