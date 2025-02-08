Нападают на коз и людей: В Башкирии волки «кошмарят» жителей, не давая выйти из дома

Волки держат в страхе жителей села Инзер Белорецкого района Башкирии. Хищники стали всё чаще выходить из леса и заходить в населённый пункт, вызывая своими визитами серьёзную обеспокоенность местных жителей. О том, какие меры принимаются в регионе, рассказали в пресс-службе регионального минэкологии.

Самый серьёзный инцидент случился в ночь на 6 февраля, когда звери пробрались в хозяйственные постройки местных и растерзали 6 коз. Люди отмечают, что хищники могут появиться не только на окраине, но и в самом центре села. Уже организован патруль территорий — более 20 специалистов ежедневно контролируют ситуацию в населённом пункте, «захваченном» волками.

В администрации заверили народ, что специалисты собрали надёжную команду из опытных охотников, сотрудников полиции и местной администрации. Вместе они разработали план действий, а после перешли к патрулированию улиц и разработке алгоритмов для отлова животных. Благодаря этому ситуация остаётся под контролем. Однако риск нападения волков сохраняется, поэтому местных жителей настоятельно просят не покидать дома без особой надобности.