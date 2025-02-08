Нападают на коз и людей: В Башкирии волки «кошмарят» жителей, не давая выйти из дома
Минэкологии Башкирии: Волки растерзали коз и держат в страхе жителей села Инзер
Волки держат в страхе жителей села Инзер Белорецкого района Башкирии. Хищники стали всё чаще выходить из леса и заходить в населённый пункт, вызывая своими визитами серьёзную обеспокоенность местных жителей. О том, какие меры принимаются в регионе, рассказали в пресс-службе регионального минэкологии.
Самый серьёзный инцидент случился в ночь на 6 февраля, когда звери пробрались в хозяйственные постройки местных и растерзали 6 коз. Люди отмечают, что хищники могут появиться не только на окраине, но и в самом центре села. Уже организован патруль территорий — более 20 специалистов ежедневно контролируют ситуацию в населённом пункте, «захваченном» волками.
В администрации заверили народ, что специалисты собрали надёжную команду из опытных охотников, сотрудников полиции и местной администрации. Вместе они разработали план действий, а после перешли к патрулированию улиц и разработке алгоритмов для отлова животных. Благодаря этому ситуация остаётся под контролем. Однако риск нападения волков сохраняется, поэтому местных жителей настоятельно просят не покидать дома без особой надобности.
Ранее сообщалось, что дикая бешеная лиса напала на школьницу в селе под Тюменью. Хищница пришла в населённый пункт, где цапнула подростка за палец, после чего попыталась напасть на взрослого человека, но бла убита.
Life.ru / Kandinsky 3.1