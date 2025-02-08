Время Макрона и Шольца прошло: На Западе предрекли падение старых режимов

Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) в Нидерландах Герт Вилдерс заявил, что эпоха нынешних лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца подходит к концу, и что старые режимы вскоре рухнут. По его словам, после того, как падут застарелые устои, Европа вновь станет великой.

«Мы сделаем Нидерланды, мы сделаем Испанию, мы сделаем Европу снова великими. И, мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут. Мы живём в историческую эпоху. И моё послание всем старым лидерам — от Макрона до Шольца, а также вашему Педро Санчесу: ваше время уже прошло. Они уже — история», — сказал он на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу» в Мадриде.

По мнению политика, Дональд Трамп, президент США, обещал стране «золотую эпоху», и аналогичное обещание необходимо дать Европе, чтобы она снова обрела величие.