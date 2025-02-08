Время Макрона и Шольца прошло: На Западе предрекли падение старых режимов
Политик Вилдерс: Время Макрона и Шольца прошло, скоро старые режимы ЕС рухнут
Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) в Нидерландах Герт Вилдерс заявил, что эпоха нынешних лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца подходит к концу, и что старые режимы вскоре рухнут. По его словам, после того, как падут застарелые устои, Европа вновь станет великой.
«Мы сделаем Нидерланды, мы сделаем Испанию, мы сделаем Европу снова великими. И, мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут. Мы живём в историческую эпоху. И моё послание всем старым лидерам — от Макрона до Шольца, а также вашему Педро Санчесу: ваше время уже прошло. Они уже — история», — сказал он на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу» в Мадриде.
По мнению политика, Дональд Трамп, президент США, обещал стране «золотую эпоху», и аналогичное обещание необходимо дать Европе, чтобы она снова обрела величие.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на смену главы США, в европейских элитах ничего не изменилось. Они продолжали исполнять указания предыдущего президента Джо Байдена, но оказались в замешательстве, когда на выборах победил республиканец Дональд Трамп. По мнению Путина, Трамп с его решительностью сможет быстро восстановить порядок в Европе.
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