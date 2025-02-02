Путин — об элитах Европы при Трампе: Встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком
Путин: Трамп со своим характером быстро наведёт порядок в Европе
Несмотря на смену президента США в европейских элитах ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли приказы экс-лидера штатов Джо Байдена и растерялись, когда на выборах выиграл республиканец Дональд Трамп, заявил президент России Владимир Путин. Однако республиканец со своей настойчивостью быстро наведёт порядок, уверен глава РФ.
Путин заявил, что Трамп наведёт порядок среди элит. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведёт там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдёт быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Всё это встанет на свои места», — сказал президент во время интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Трампом. Президент РФ отметил доверительные отношения с американским коллегой. Он подчеркнул, что украинский кризис мог бы не возникнуть, если бы в Белом доме в 2022 году правил республиканец. Трамп в свою очередь заявил, что встреча с российским лидером состоится в ближайшее время. В Кремле уточнили, что политики сами определят время, место и цели предстоящих переговоров.
Life.ru