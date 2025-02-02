Путин — об элитах Европы при Трампе: Встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком

Несмотря на смену президента США в европейских элитах ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли приказы экс-лидера штатов Джо Байдена и растерялись, когда на выборах выиграл республиканец Дональд Трамп, заявил президент России Владимир Путин. Однако республиканец со своей настойчивостью быстро наведёт порядок, уверен глава РФ.

«Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведёт там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдёт быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Всё это встанет на свои места», — сказал президент во время интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.